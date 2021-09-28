МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за контракта Будапешта и «Газпрома»

Венгерский посол был вызван в украинский МИД для донесения позиции Киева относительно соглашения Будапешта с «Газпромом», сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает радио Sputnik.

Ранее стало известно, что посол Украины также был вызван в МИД Венгрии из-за непринятия Киевом соглашения между Будапештом и российской компанией «Газпром».

«МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию», — приводятся слова Николенко РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что Киев считает транспортировку газа в обход Украины угрозой для национальной безопасности государства и энергетической безопасности Европы.

Напомним, 27 сентября ООО «Газпром» заключил контракт на поставку газа с Венгрией до конца 2036 года. Соглашение вступит в силу 1 октября.

