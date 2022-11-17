МИД: Украина выдвигает неприемлемые условия, не желая вести переговоры

Предварительные условия Украины, посягающие на территориальную целостность России, — неприемлемы. Их выдвижение говорит лишь о том, что на самом деле Киев не хочет вести переговоры, уверен заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Хотел добавить фразу в связи с тем, что в последние дни много разных спекуляций насчет того, существуют какие-то предварительные условия или не существует предварительных условий. Вы знаете, выходить на переговоры, имея перед собой предварительные условия — контпродуктивно. Это значит люди не хотят переговоров и не хотят результата», — объяснил он в эфире RTVi.

Замглавы МИД подчеркнул, что Россия незыблема во взглядах на свою территориальную целостность, в том числе на присоединенные регионы. Тем не менее это не предварительное условие для переговоров. «Мы должны эту позицию реализовать в ходе переговоров. Вот что стоит перед нами и перед теми, кто был вовлечен раньше и, думаю, будет дальше вовлечен на каком-то этапе в переговорный процесс», — цитирует Рябкова РИА Новости.