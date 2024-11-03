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МИД Турции назвал условием завершения конфликта целостность Украины
Условием справедливого завершения вооруженного противостояния на Украине является сохранение территориальной целостности этой страны. При этом Турция продолжает искать точки соприкосновения между сторонами конфликта, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан в интервью газете Hurriyet.
«Справедливое разрешение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины», — подчеркнул дипломат.
«У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы не отказываемся выслушивать их. Друг говорит только правду, именно так мы и поступаем», — заверил Фидан.
По словам главы МИД Турции, и Россия, и Украина не хотят проиграть. При этом он предположил, что усталость от конфликта может привести к изменению ситуации в близящемся 2025 году.
Ранее, 1 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил недоумение из-за того, что руководство Турции сочетает миротворческие призывы с поставками вооружений украинской стороне.
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