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Политика 3 ноября 2024 13:58

МИД Турции назвал условием завершения конфликта целостность Украины

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Условием справедливого завершения вооруженного противостояния на Украине является сохранение территориальной целостности этой страны. При этом Турция продолжает искать точки соприкосновения между сторонами конфликта, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан в интервью газете Hurriyet.

«Справедливое разрешение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины», — подчеркнул дипломат.

«У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы не отказываемся выслушивать их. Друг говорит только правду, именно так мы и поступаем», — заверил Фидан.

По словам главы МИД Турции, и Россия, и Украина не хотят проиграть. При этом он предположил, что усталость от конфликта может привести к изменению ситуации в близящемся 2025 году.

Ранее, 1 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил недоумение из-за того, что руководство Турции сочетает миротворческие призывы с поставками вооружений украинской стороне.

#Турция #спецоперация
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