Москва должна участвовать в обсуждении мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил на четвертой встрече советников по нацбезопасности, посвященной украинской «формуле мира», пишут «Известия».

«Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», — считает министр.

Встречу провели за день до Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в Давосе с 15 по 19 января 2024 года и на который приехали представители разных стран. Как заявил депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан, встреча проводится в качестве попытки «собрать в украинский лагерь как можно больше персоналий и максимум стран».

Швейцарские СМИ ранее днем писали, что сегодняшняя встреча в Давосе по украинской «формуле мира» станет последней, затем Кассис сообщил, что данное обсуждение «может стать последним на этом уровне». Ранее дискуссии прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тайная встреча советников по нацбезопасности «Большой семерки», на которой обсуждались варианты мирного урегулирования конфликта на Украине, является пиаром Владимира Зеленского.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.