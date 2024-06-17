МИД Швейцарии признался, что 2 страны добавили в коммюнике по Украине по ошибке

Официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива рассказал, что Ирак и Иорданию по ошибке добавили в список подписавших заключительное коммюнике по Украине. Об этом передает РИА Новости.

Клива уточнил, что каждая делегация заранее получает коммюнике и потом, если есть возражения против подписания, должна сообщить об этом принимающей стране. Соответственно из-за того, что Ирак и Иордания конкретно не заявляли о своем несогласии, их добавили.

«Они попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации заключительного коммюнике, что и было сделано. Это просто была проблема координации», — заявил он.

Ранее стало известно, что Ирак и Иорданию убрали из числа подписавших коммюнике конференции по Украине, которая прошла в минувшие выходные в Швейцарии. Таким образом, количество стран, одобривших документ, в котором требуется передача суверенитета над Запорожской АЭС Украине, уменьшилось с 80 до 78, а число отказавшихся поддержать коммюнике выросло до 15. Помимо Ирака и Иордании, в этот список входят Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Колумбия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.