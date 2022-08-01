МИД Швеции вызвал российского посла из-за комментария о наемнике, погибшем на Украине

Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев вызван в МИД страны из-за публикации посольства в соцсетях, сообщает РИА Новости.

Ранее дипмиссия опубликовала пост, в котором назвала гражданина Швеции, погибшего на Украине, обыкновенным наемником. В публикации отмечалось, что местные журналисты пытаются героизировать и представить «высокоморальным» поступок человека, который вступил в ряды армии, на протяжении восьми лет воевавшей против собственных мирных граждан, и участвовал в карательных операциях против них.

«Посла России вызывали в МИД Швеции сегодня. Это было решение МИД Швеции. Из-за нашего комментария, да», — отмечается в сообщении посольства.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Он подчеркнул, что главной ее целью является защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.