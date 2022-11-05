МИД: Страны Запада пытались помешать принятию резолюции ООН о неонацизме

Страны Запада пытались помешать голосованию по резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма. Так, внеся поправку об осуждении спецоперации на Украине, они пытались вынудить Россию и других соавторов снять текст с обсуждения. Об этом со ссылкой на уполномоченного МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григория Лукьянцева сообщает ТАСС.

Документ все же был принят ООН. За его принятие проголосовали 106 делегаций, в то время как 51 выступила против, а 15 стран воздержались.

«Что касается выдвинутой ими поправки, то мы это расцениваем исключительно как попытку срыва принятия резолюции. Эта цель стала совершенно очевидной. В выступлениях по итогам голосования они, по сути, это и подтвердили», — объяснил собеседник агентства.

По словам Лукьянцева, США прямо заявили, что, не приняв их поправку, страны обязаны снять текст с голосования. Это было провокацией, чтобы спровоцировать Россию и других соавторов документа.

«У них не получилось, как и раньше, коренным образом изменить этот текст в своих интересах, убрав не устраивающие их положения: касаемо разрушения памятников воинам-освободителям, проведения неонацистских маршей и факельных шествий, запрета символики, ассоциирующейся с Победой. Поэтому они решили достаточно „творчески“ подойти к решению своей задачи, но эта стратегия не оправдалась. Они вряд могут быть довольны итогами», — уверен дипломат.

Против принятия документа проголосовала 51 страна, в том числе, помимо США и ЕС, Великобритания, Грузия, Канада, Молдавия, Япония и Украина.