МИД: США признались в создании «IT-армии Украины»

Соединенные Штаты и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях и признаются в создании «IT-армии Украины», нацеленной на атаки на российскую инфраструктуру. Таким мнением поделился заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Он напомнил, что на сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам ИКТ российская делегация, основываясь на фактах, указала на то, что США и их союзники применяют информационные технологии в качестве оружия против России.

«Признаются и в том, что создали „IT-армию Украины“ для атак на российскую инфраструктуру», — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Ранее директор агентства нацбезопасности США генерал Пол Накасоне признал, что американские хакеры провели несколько «наступательных операций» для поддержки Украины.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную операцию на Украине. Объявляя о ее начале, Президент РФ Владимир Путин назвал главными целями российских военных защиту мирного населения, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.