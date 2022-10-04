МИД: США накачкой оружием Киева приближает ситуацию к военному столкновению РФ и НАТО

Поставки вооружений США Украине приближают ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО. Такое мнение высказал замдиректора Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов во время выступления на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

«США наращивают накачку Украины вооружением, предоставляют ее военным развединформацию, обеспечивают прямое участие своих боевиков и советников в конфликте», — подчеркнул Воронцов.

Таким образом Вашингтон не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте военного столкновения России и НАТО.

По словам Воронцова, с подачи США военно-политическое руководство Украины заговорило не только о необходимости нанести России «поражение на поле боя», но и добиться при содействии западных стран ее последующего расчленения и уничтожения.

Он подчеркнул, что именно западные политики запретили Киеву продолжать мирные переговоры с Москвой, внушив мысль о «скорой победе».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.