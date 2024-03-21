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МИД Словении объявило сотрудника российского посольства «нежелательным лицом»
МИД Словении назвало российского дипломата нежелательным лицом. О своем объявлении министерство уже доложило посольству РФ в Словении.
Конкретное имя этого человека не называется, однако уточняется, что он «занимался деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом».
«Сегодня (21 марта 2024 года) Министерство иностранных дел проинформировало посольство Российской Федерации в Словении о том, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях оно объявило российского дипломата, который занимался деятельностью, несовместимой с его дипломатический статус, нежелательное лицо», - пишет в материале словенское издание STA со сслыкой на МИД Словении.
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