МИД Словении объявило сотрудника российского посольства «нежелательным лицом»

МИД Словении назвало российского дипломата нежелательным лицом. О своем объявлении министерство уже доложило посольству РФ в Словении.

Конкретное имя этого человека не называется, однако уточняется, что он «занимался деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом».

«Сегодня (21 марта 2024 года) Министерство иностранных дел проинформировало посольство Российской Федерации в Словении о том, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях оно объявило российского дипломата, который занимался деятельностью, несовместимой с его дипломатический статус, нежелательное лицо», - пишет в материале словенское издание STA со сслыкой на МИД Словении.