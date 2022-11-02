МИД считает нерациональным ограничивать въезд иностранцам в Россию

Россия не планирует вводить ответные ограничения на въезд для граждан западных государств. Несмотря на то, что те пытаются сделать въезд в Евросоюз «привилегией» для узкого круга россиян, Москва считает подобные меры нерациональными, отметил замглавы МИД России Евгений Иванов.

«Что касается возможных ответных действий российской стороны, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает», — объяснил он в интервью РИА Новости.

По словам Иванова, подобные запреты, как правило, бьют по обычным гражданам, становясь препятствием для тех, кто хочет увидеть родственников, отправиться на учебу либо лечение, а также посетить различные мероприятия.

«Именно поэтому мы считаем нерациональным вводить какие-либо зеркальные ограничения в связи с продолжающимися мелочными попытками прибалтийских стран и примкнувших к ним соседей доказать, что поездка в „священный“ Евросоюз является привилегией лишь для очень узкого круга „хороших русских“», — подчеркнул политик.

Напомним, что с 12 сентября страны ЕС остановили действие упрощенного визового режима с Россией. Кроме того, Польша, Литва, Латвия и Эстония ввели дополнительные ограничения для российских туристов, запретив въезд даже тем, у кого есть шенгенские визы, выданные третьими странами.