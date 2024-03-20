МИД считает фундамент для сотрудничества России и Японии почти разрушенным

Фундамент отношений России и Японии, создававшийся десятилетиями, был почти полностью разрушен. Сейчас Москва вынуждена принимать ответные меры на недружественные действия Токио, заявил РИА Новости и.о. директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий.

«Японские власти сделали осознанный выбор в пользу прозападной линии в контексте украинского кризиса, в результате чего к настоящему времени практически разрушен фундамент взаимовыгодных российско-японских отношений, создававшийся кропотливыми обоюдными усилиями в течение десятилетий», — подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание, что отношения двух стран продолжат ухудшаться до тех пор, пока Япония не откажется от недружественных действий в адрес России. Если же этого не случится, Москве придется действовать в соответствии со своими национальными интересами.