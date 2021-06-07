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Ру Тат
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7 июня 2021  15:20
Дарья Сайфиева

МИД считает, что западные санкции против России — это навсегда

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Страны Запада ввели санкционный режим против России навсегда. Таким мнением с журналистами поделился замглавы МИД РФ Александр Панкин на парламентских слушаниях в Государственной Думе, сообщает ТАСС.

Заместитель министра отметил, что нужно быть реалистами.

«Санкции уже воплощены во многих законодательных нормативных актах американских и других государств и открутить назад будет невозможно», — сказал Панкин. 

23 мая стало известно о том, что на саммите лидеров стран Евросоюза будут обсуждаться новые санкции против России. При этом главы этих стран заявляют о нежелании конфликтовать, подчеркнул замглавы МИД РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с Брюсселем, откуда ранее сообщалось о том, что если Россия продолжит «агрессивную политику», им придется задуматься об отключении страны от платежной системы SWIFT.

16 июня в Женеве состоится встреча Президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, на саммите будут затронуты вопросы европейской безопасности и «российской агрессии» на Украине. 

По словам Байдена, Вашингтон хотел бы стабильных и предсказуемых отношений с Россией, но власти страны готовы без колебаний ответить на возможные негативные действия.

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