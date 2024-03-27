МИД: Россиянам надо тщательно взвешивать риски, готовясь поехать за рубеж

Гражданам России надо тщательно взвешивать риски, готовясь поехать за рубеж. Как объяснили в МИД РФ, россиянам стоит учитывать, что при пересечении границы граждане «добровольно подпадают под иностранную юрисдикцию и обязаны соблюдать законы и нормы страны посещения. Об этом пишет РИА «Новости».

В качестве совета МИД рекомендует перед выездом ознакомиться с информацией о возможных или реальных вызовах безопасности для граждан России. К ним относятся, например, материалы и сообщения о военно-политических кризисах, террористических угрозах, природных и техногенных ЧС, а также эпидемиологической обстановке. Данная информация есть на сайтах министерств, российских дипломатических миссий, консульского департамента и департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России, а также в мобильном приложении «Помощник за рубежом».

Напомним, ранее дипломаты предупреждали, что за границей возможны задержания или аресты по запросам правоохранителей и спецслужб США, которые имеют соглашения об экстрадиции с более чем 100 странами, в том числе с Таиландом, Египтом, Турцией и другими.

В МИД рассказали, что в ДСКЦ МИД поступали обращения от россиян из-за запрета Евросоюза по ввозу из России личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российским госномером.

«По линии наших заграничных учреждений и ДСКЦ были распространены соответствующие предупреждения», — прокомментировали в МИД.