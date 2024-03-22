Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МИД: Россия закрыла въезд для 56 граждан Канады в ответ на санкции
Россия закрыла въезд для 56 граждан Канады в ответ на введенные ранее властями этой страны персональные санкции. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел РФ.
«В ответ на постоянно вводимые <...> санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества, а также всех, кто неугоден официальной Оттаве, <...> въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 56 граждан Канады», — отмечается в сообщении ведомства.
В частности, ограничения введены против лиц, которые по линии академического сообщества и общественных организаций участвуют в кампании по восхвалению сотрудничавших с нацистской Германией украинских националистов, заявляют в МИДе.
Кроме того, въезд запрещен бизнесменам и руководителям компаний, причастным к передаче оружия украинской армии. В том числе в черный список попали генеральный директор Raytheon Canada Ltd. Гарри Венман, президент IMP Aerospace & Defence Дэвид Госсен, президент и генеральный директор ThyssenKrupp Marine Systems Canada Ltd. Рик Гербрехт, президент и генеральный директор Rheinmetall Canada Пьетро Маццеи.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»