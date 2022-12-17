МИД: Россия задастся вопросом о смысле зерновой сделки при отсутствии коррективов

Москва задастся вопросом о смысле зерновой сделки, если в нее не будут внесены коррективы. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, передает ТАСС.

Замглавы МИД напомнил, что подписанные в Стамбуле договоренности носят пакетный характер. Первая часть пакета, которая касается экспорта украинского зерна, выполняется, но Москву не может устроить то, как реализуется вторая часть сделки — меморандум о беспрепятственном доступе российской сельхозпродукции.

«Поэтому нужны коррективы, как я уже сказал, и нужно продолжение с учетом того опыта, который мы имеем, — пояснил Вершинин. — Если этих коррективов не будет, то мы должны задаться вопросом: для чего тогда все это делается — в коммерческих целях, в политических целях или в целях реально обеспечить глобальную безопасность в мире и учитывать интересы беднейших стран мира?».

Представитель МИД отметил, что корректировки нужны и в том, что касается зерновых потоков, и «в том, что касается, в конце концов, просто освещения того, что происходит».

«И получается, что большая часть, как мы говорим об этом публично, продовольствия и зерна из Украины идет в развитые страны: во Францию, в Испанию, в Нидерланды, в Германию, — заявил Вершинин. — Но мы хорошо помним о том, как это все начиналось. Начиналось это все под разговоры о том, что Россия мешает усилиям по преодолению голода во всем мире. Но Россия мешает тому, чтобы голода не было в беднейших странах мира».