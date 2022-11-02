МИД: Россия уничтожит американские спутники, если их задействуют в конфликте на Украине

Россия уничтожит коммерческие спутники США, если их задействуют в конфликте на Украине. Они будут законной целью для удара, подчеркнул на заседании первого комитета ГА ООН замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Он отметил, что США и их союзники все чаще начинают использовать гражданскую инфраструктуру в космосе в вооруженных конфликтах.

«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», — пригрозил представитель ведомства.