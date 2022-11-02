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Ру Тат
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Политика
2 ноября 2022  18:27

МИД: Россия руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны

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Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны при осуществлении политики в сфере ядерного сдерживания. Об этом сказано в заявлении МИД РФ.

«Российские доктринальные установки в указанной сфере предельно четко очерчены, они носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны. 

Реагирование с использованием ядерного оружия Москвой гипотетически допускается лишь исключительно в ответ на внешнюю агрессию, при которой применяется оружие массового уничтожения (ОМУ) или обычное вооружение, однако под угрозу поставлено само существование государства.

В МИД подчеркнул, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. 

Ведомство призвало другие страны ядерной «пятерки» на деле показать свою готовность отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого конфликта и поощряя провокации с ОМУ. 

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