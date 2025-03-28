news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 28 марта 2025 13:25

МИД: Россия расширяет экономическое сотрудничество в «режиме тишины»

Читайте нас в
Телеграм

В условиях санкционного давления Россия вынуждена наращивать взаимодействие с зарубежными партнерами без лишнего привлечения внимания. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский на Международном экономическом форуме СНГ, сообщает ТАСС.

По его словам, подобный подход позволяет сохранить и развивать международные связи, несмотря на внешнее политическое и экономическое давление. Биричевский также отметил, что на евразийском пространстве отсутствует единая интеграционная структура, как в Африке или Латинской Америке. Однако Россия выступает за создание неформального механизма взаимодействия, который объединял бы существующие союзы, включая ЕАЭС и СНГ.

Он подчеркнул, что инициатива Большого Евразийского партнерства, предложенная Президентом России Владимиром Путиным, уже реализуется через объединение усилий крупнейших экономических структур, формируя значительную долю мировой экономики.

#экономическое сотрудничество #мид рф
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Семья врачей из Татарстана погибла при крушении батискафа в Египте

Семья врачей из Татарстана погибла при крушении батискафа в Египте

27 марта 2025
Названы невыгодные месяцы для отпуска в Татарстане

Названы невыгодные месяцы для отпуска в Татарстане

27 марта 2025