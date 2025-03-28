МИД: Россия расширяет экономическое сотрудничество в «режиме тишины»

В условиях санкционного давления Россия вынуждена наращивать взаимодействие с зарубежными партнерами без лишнего привлечения внимания. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский на Международном экономическом форуме СНГ, сообщает ТАСС.

По его словам, подобный подход позволяет сохранить и развивать международные связи, несмотря на внешнее политическое и экономическое давление. Биричевский также отметил, что на евразийском пространстве отсутствует единая интеграционная структура, как в Африке или Латинской Америке. Однако Россия выступает за создание неформального механизма взаимодействия, который объединял бы существующие союзы, включая ЕАЭС и СНГ.

Он подчеркнул, что инициатива Большого Евразийского партнерства, предложенная Президентом России Владимиром Путиным, уже реализуется через объединение усилий крупнейших экономических структур, формируя значительную долю мировой экономики.