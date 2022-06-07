МИД: Россия приостановит сотрудничество с Японией по рыболовству

Россия приостанавливает действие соглашения с Японией о сотрудничестве в добыче морских ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

«<…> в Токио взяли линию на заморозку полагающихся по соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области <…>», — заявили во внешнеполитическом ведомстве, обвинив власти Японии в нарушении условий соглашения.

«В сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации соглашения 1998 г. до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств», — объяснили позицию российской стороны в МИД.

Условия соглашения 1998 года позволяли японским рыбакам заниматься рыболовством в рамках выделяемой властями России квоты у Южных Курильских островов (Токио не признает суверенитета Москвы над ними).

В ночь на 7 июня власти Японии вновь ужесточили антироссийские санкции. Заморожены активы Россельхозбанка и Московского кредитного банка, новые ограничения также коснулись движения капиталов и платежей. Также запрещен вывоз товаров, «способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации».

Отношения между странами начали ухудшаться после начала специальной военной операции России на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.