У России имеется достаточный запас прочности, чтобы противостоять западным санкциям. Поэтому страна не намерена просить ЕС об их отмене, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец.

«Просителями — в плане отмены санкций — мы выступать не будем. Запас прочности у нас имеется. Да и Евросоюз не центр вселенной. Свет клином на нем не сошелся», — объявил он в беседе с РИА Новости.

Многие страны ужесточили антироссийские санкции после признания независимости ДНР и ЛНР, а также начала специальной военной операции РФ на Украине. Как объяснил Президент страны Владимир Путин, выступая с видеообращением к гражданам РФ 24 февраля, главная цель России — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима.