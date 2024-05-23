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МИД: Россия не будет проявлять инициативу для восстановления контактов с Японией
Россия не будет проявлять инициативу для восстановления политических контактов с Японией при текущей ситуации. Так сказала директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева, чьи слова приводит РИА «Новости».
Спикер подчеркнула, отношения с Токио продолжают портиться, добавив, что японские власти весной приняли уже 22-й пакет санкций. Более того, свое решение они мотивировали причинами, которые никак не связаны ни с двусторонними отношениями, ни с самой Японией.
Россия при таких условиях не намерена инициировать восстановление отношений, повторила Воробьева, подчеркнув, что это очевидный фактор. Разрыв политконтактов – это выбор японской стороны, поэтому власти Токио и должны думать о будущем отношений, прокомментировала дипломат.
Она также считает, что Япония должна понять: вернуться к нормальному межгосударственному диалогу можно только подкрепив реальными практическими делами отказ администрации премьер-министра Фумио Кисиды от антироссийской политики.
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