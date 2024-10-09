МИД: Россия будет добиваться от Украины компенсации ущерба

Россия будет добиваться от Украины компенсации нанесенного ущерба в период специальной военной операции. О том, как ведется работа в этом направлении, рассказал «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, в настоящее время сбором данных и оценкой ущерба занимаются специальные службы.

«Во многих из регионов уже ведутся восстановительные работы за счет гоcударства, работают фонды и другие механизмы, — объяснил представитель внешнеполитического ведомства. — Но все, что сейчас воcстановлено или нет, обязательно считается и вносится в базу дaнных, в которой фиксируется, какой ущерб был нанеcен экономике, хозяйству и непосредственно людям».

Мирошник отметил, что общую сумму ущерба трудно оценить, так как боевые действия продолжаются. Тем не менее уже изучаются возможные механизмы, которые помогут добиться компенсаций. Требования и условия со стороны Москвы будут формироваться по мере продвижения российской армии. Тогда же можно будет говорить и о «реалистичных механизмах вoзмещения ущерба».