МИД России ждет развернутый ответ по гарантиям безопасности от каждого члена НАТО

Министерство иностранных дел России ждет развернутый ответ от каждого члена НАТО по соблюдению принципа неделимой безопасности. Заявление об этом опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что 10 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель направили «ответ» на послание министра иностранных дел Сергея Лаврова от 28 января по вопросу о реализации странами Запада на практике принципа равной и неделимой безопасности.

«Предметной реакции на прямо поставленный вопрос в полученных „документах“ нет, — сказали в российском МИД. — Вместо этого нам предлагается вступить в диалог по укреплению безопасности».

В ведомстве напомнили, что послание Сергея Лаврова было адресовано министрам иностранных дел 37 государств Европы и Северной Америки, в нем особо было подчеркнуто ожидание развернутого ответа.

«Вместо этого нам пишут Йенс Столтенберг и Жозеп Боррель, к которым мы не обращались, — сказали в МИД РФ. — Поэтому не можем принять „коллективный“ ответ, напоминающий „круговую поруку“».

Увиливание от ответа, подчеркнули в министерстве, означает, что западные страны не хотят признавать за собой обязательства, взятые по линии ОБСЕ и Россия — НАТО, и пытаются заботиться о своей безопасности за счет РФ.