МИД России заявил об отмене «льготных» визовых ставок для части европейских государств

25 декабря в России вступил в силу федеральный закон, отменяющий «льготные» визовые ставки для некоторых европейских государств. Его действие затронуло страны Евросоюза, Данию, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Об этом напомнил Консульский департамент МИД России.

В ведомстве отметили, что теперь система взимания визовых сборов синхронизирована с той, которую приняли власти этих государств. Мера стала ответом на приостановку упрощенной выдачи виз для россиян и другие ограничения, введенные против них.

«В результате с граждан упомянутых стран Европы будут взиматься визовые сборы, определенные российским законодательством и отраженные в тарифах сборов, утвержденных соответствующими приказами по Посольствам Российской Федерации», — подчеркнуто в сообщении.

В МИД сообщили, что в соответствии с подходом, одобренным Президентом России Владимиром Путиным, отдельные граждане европейских государств могут получить визы без оформления приглашений в территориальных органах МВД России. Это касается предпринимателей, дальнобойщиков, спортсменов, школьников, студентов и аспирантов, проходящих стажировку и учебу в РФ, участников культурных мероприятий, а также близких родственников граждан европейских стран, проживающих на территории России.

Кроме того, иностранцы могут оформить единую электронную визу для краткосрочных поездок по России продолжительностью до 16 дней. Поездка может быть деловой, частной либо с туристической целью.