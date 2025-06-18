МИД России заявил о ядерной угрозе из-за конфликта Ирана и Израиля

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила о нарастающей угрозе ядерного характера на Ближнем Востоке в связи с вооруженным противостоянием между Ираном и Израилем. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik, пишет РИА Новости.

По словам Захаровой, удары по ядерной инфраструктуре, даже если речь идет о мирных объектах, несут в себе прямую угрозу не только региональной, но и глобальной безопасности.

«Это всё (конфликт Ирана и Израиля — ред.) ведёт не просто к эскалации, а к угрозе непосредственно региону и миру в связи с тем, что удары наносятся по мирным атомным или ядерным объектам», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Иран имеет законное право на развитие мирной атомной энергетики, а любые атаки на подобные объекты создают опаснейший прецедент.

«В данном случае говорить-то надо о ядерной угрозе, которая имеет абсолютно не гипотетическое измерение, а практическое», — отметила официальный представитель МИД РФ.