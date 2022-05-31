МИД России заявил о мерах на случай эвакуации посольств из недружественных стран
Россия пока не намерена эвакуировать сотрудников посольств из стран, признанных недружественными, но предусмотрела меры на случай неблагоприятного развития событий. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, передает РИА Новости.
По оценке замминистра, власти ряда стран в соответствии с международными обязательствами приняли меры, чтобы оградить российские дипмиссии от нападений. «К сожалению, так было не везде», — заметил вместе с тем он.
«Тем не менее необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены», — заверил Иванов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против РФ.
Одной из ответных мер российских властей стало составление списка недружественных государств. На данный момент в него входят 48 государств во главе с Соединенными Штатами.