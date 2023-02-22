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МИД России заподозрил ООН в преднамеренном срыве работы МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Департамент ООН по вопросам охраны и безопасности трижды срывал ротацию специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Новые даты заезда специалистов сообщались впритык, а предложенный «альтернативный маршрут» был небезопасным и нес серьезную угрозу для жизни и здоровья участников миссии, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность российской стороны — 18 февраля Минобороны уже направляло в департамент ООН соответствующую ноту.
«Если замена специалистов МАГАТЭ не будет осуществлена и в этот раз, то будем считать действия Департамента ООН по вопросам охраны и безопасности целенаправленной акцией по преднамеренному препятствованию работе миссии Агентства на ЗАЭС», — заметила Захарова, подчеркнув, что сложившаяся ситуация на руку лишь киевскому режиму, который обвиняет Россию в срыве миссии.
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