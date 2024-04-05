МИД России: Запад хочет использовать Армению для выполнения своих замыслов на Кавказе

Коллективный Запад пытается вбить клин между странами Южного Кавказа и их соседями, втянуть их в геополитическое противостояние. В качестве инструмента для достижения своих целей он использует Армению, говорится в официальном заявлении МИД России после состоявшеся в Брюсселе встречи в формате Армения — США — Евросоюз.

«Безответственное и деструктивное вмешательство внерегиональных сил в дела Южного Кавказа, стремление вбить клин между странами региона и их соседями могут обернуться самыми негативными последствиями для стабильности, безопасности и экономического развития в регионе, спровоцировать появление новых разделительных линий, а также неконтролируемый рост напряженности», — говорится в сообщении.

В министерстве обратились к властям Армении с призывом не дать Западу обмануть себя и добиться, чтобы она покинула ОДКБ и ЕАЭС, а также приняла решение о выводе российской военной базы и пограничников.

«Заявленные в Брюсселе объемы грантовой поддержки не идут ни в какое сравнение с многомиллиардными выгодами, которые Армения продолжает получать от взаимодействия с Москвой и в рамках ЕАЭС и СНГ. Именно эти факторы в последние годы обеспечили кратное увеличение товарооборота (в четыре раза с 2018 г.) и, как следствие, рекордный рост экономики и повышение благосостояния населения», — обратили внимание в МИД.

Россия настроена на дальнейшее расширение и углубление отношений с Арменией на основе ранее достигнутых договоренностей. Такое развитие способствует укреплению региональной безопасности и стабильности и соответствует интересам народов двух стран.

В то же время, подчеркнуто в сообщении, Запад не оставляет планов по дестабилизации обстановки между Арменией и Азербайджаном, разрушения трехсторонних договоренностей, достигнутых в 2020-2022 годах.

«Именно под нажимом Вашингтона и Брюсселя официальный Ереван приостановил реализацию данных договоренностей, по многим из которых, в частности по вопросу снятия взаимной транспортной блокады, стороны были близки к взаимоприемлемым решениям. В Москве по-прежнему готовы всячески содействовать достижению долгожданного мира между Азербайджаном и Арменией», — резюмировали в МИД.