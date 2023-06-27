МИД России вызвал поверенного в делах Израиля из-за слов посла в Киеве Михаила Бродского

В российский МИД был приглашен временный поверенный в делах Государства Израиль в Москве Ронен Краус в связи с высказываниями посла страны в Киеве Михаила Бродского о нацистских героях на Украине.

«Внимание израильского представителя было привлечено к публичным высказываниям Посла Израиля в Киеве Михаила Бродского, в подаче которого процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно и взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с темой героизации Степана Бандеры и его сторонников», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что Россия и Израиль много совместно трудились над тем, чтобы дать достойный отпор попыткам переписать историю и «прославить» приспешников нацистских карателей, в том числе на мировых площадках.

Была подчеркнута важность того, что надо продолжить прикладывать совместные усилия в этом направлении, а также необходимости однозначной оценки действий тех, кто в стремлении поощрять русофобские настроения вдохновляется делами таких военных преступников, как Бандера и Шухевич, «запятнавших свои руки в крови сотен тысяч невинных жертв, в том числе евреев».

Стороны также обсудили ряд актуальных вопросов российско-израильских отношений и подтвердили настрой на их поступательное развитие.