МИД заявил, что норвежский консул должна покинуть РФ из-за русофобских высказываний

Посла Норвегии Руне Ресаланда сегодня вызвали в МИД России из-за русофобских заявлений консула Элисабет Эллингсен, сообщается на сайте МИД РФ.

Ранее в интернете появилось видео, на котором сотрудница норвежского консульства по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричит на сотрудника гостиницы в Мурманске, используя нецензурную брань и говорит, что ненавидит русских.

В российском дипведомстве заявили, что дальнейшее нахождение Эллингсен в России невозможно из-за «оскорбительных русофобских высказываний».