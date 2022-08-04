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Ру Тат
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Официальная хроника
4 августа 2022  13:00

МИД заявил, что норвежский консул должна покинуть РФ из-за русофобских высказываний

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Посла Норвегии Руне Ресаланда сегодня вызвали в МИД России из-за русофобских заявлений консула Элисабет Эллингсен, сообщается на сайте МИД РФ. 

Ранее в интернете появилось видео, на котором сотрудница норвежского консульства по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричит на сотрудника гостиницы в Мурманске, используя нецензурную брань и говорит, что ненавидит русских.

В российском дипведомстве заявили, что дальнейшее нахождение Эллингсен в России невозможно из-за «оскорбительных русофобских высказываний».

#русофобия #мид рф
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