МИД России выразил озабоченность сообщениями о якобы поставках сербских снарядов Киеву

Россия внимательно следит за сообщениями о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова сказала в ответ на просьбу прокомментировать данную информацию.

«Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в Народной скупщине (парламенте) Сербии. Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность», – приводятся слова дипломата на сайте российского МИД.

Захарова отметила, что это слишком серьезный вопрос и для того, чтобы «уже сейчас реагировать по существу», нужно опираться на факты.