©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МИД России выразил озабоченность сообщениями о якобы поставках сербских снарядов Киеву
Россия внимательно следит за сообщениями о возможных поставках сербских боеприпасов на Украину. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова сказала в ответ на просьбу прокомментировать данную информацию.
«Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в Народной скупщине (парламенте) Сербии. Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность», – приводятся слова дипломата на сайте российского МИД.
Захарова отметила, что это слишком серьезный вопрос и для того, чтобы «уже сейчас реагировать по существу», нужно опираться на факты.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»