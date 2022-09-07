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Ру Тат
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Политика
7 сентября 2022  14:30

МИД России ввел санкции против силовых ведомств и производителей оружия из стран ЕС

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МИД России расширил санкционный список, включив в него высшее военное руководство, сотрудников силовых ведомств, коммерческих компаний, производящих оружие, из стран ЕС. Решение стало зеркальным ответом на антироссийскую риторику Европы, сообщает пресс-служба министерства.

В МИД напомнили, что европейские страны поставляют технику и оружие киевскому режиму. Из этих вооружений обстреливается гражданская инфраструктура и критические объекты Донбасса, осложняется гуманитарная обстановка в зоне конфликта.

«В ответ на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц принято решение о расширении списка представителей институтов ЕС и его стран-членов, <...> запрещен въезд на территорию нашей страны», — говорится в сообщении.

Нота МИД уже передана в представительство ЕС в России.

#санкции #мид рф
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