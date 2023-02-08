МИД России ввел санкции против еще 77 граждан США

Российский МИД ужесточил санкции против Соединенных Штатов, внеся в список 77 человек. В их числе оказались губернаторы штатов, руководство федеральных ведомств и компаний, которые причастны к передаче оружия Украине. Сообщение появилось на сайте внешнеполитического ведомства.

«В порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 77 американцев», — отмечается в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что любые недружественные действия против России не останутся без ответа и «ударят бумерангом по самим США».

В обновленный список вошла дочь экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, губернаторы Алабамы, Массачусетса, Северной Дакоты и другие.