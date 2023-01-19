МИД России ввел санкции против еще 31 жителя Новой Зеландии

Российский МИД расширил санкционный список, включающий представителей власти, СМИ и общественных деятелей Новой Зеландии. В ответ на недружественные действия в отношении россиян введены ограничения против 31 новозеландского гражданина, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В перечень вошли обозреватели и руководство СМИ, медиакомпаний, телеведущие, консул Украины в Окленде, экс-глава Минобороны Новой Зеландии, профессор Университета Отаго и другие лица.

«В ответ на очередные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Новой Зеландии, вводимые в рамках русофобской кампании „коллективного Запада“, въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, вовлечённых в раскрутку антироссийской повестки дня и поддержку режима в Киеве», — отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что с учетом антироссийской политики государства работа над «стоп-листом» будет продолжена.

С подробным списком можно ознакомиться на сайте МИД РФ.

Напомним, что западные страны начали ужесточать антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года.