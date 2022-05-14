МИД России: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без политической реакции

Россия не оставит без политической реакции возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Однако при этом Москва не будет руководствоваться эмоциями, сообщает со ссылкой на замглавы МИД Александра Грушко РИА Новости.

«Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия тщательно изучит и выверит все факторы, которые могут повлиять на безопасность в данном регионе.

Грушко заметил, что вступление в НАТО не отвечает интересам ни Финляндии, ни Швеции, ни европейской стабильности и безопасности, а, наоборот, «приведет к милитаризации Севера, который в военном отношении был до последнего времени наиболее спокойной зоной в Европе».

Представитель МИД добавил, что у России нет враждебных намерений в отношении данных стран. Принятое же ими решение «укладывается в пресловутый поиск врага, который выражается в практическом политическом военном смысле в демонизации России», считает он.

Финляндия и Швеция заявили о возможном отказе от нейтралитета и вступлении в НАТО в связи с проведением российской спецоперации на Украине. О ее начале, напомним, 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин. Он заявил, что целью ВС РФ станет защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация страны.