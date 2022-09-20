В России возобновился прием документов на выдачу загранпаспортов сроком на десять лет

С 20 сентября российский МИД возобновил прием документов на выдачу загранпаспорта сроком на десять лет. Об этом сообщил консульский департамент министерства.

«Приняты дополнительные меры для обеспечения стабильной работы по оформлению и выдаче гражданам Российской Федерации, проживающим за рубежом, паспортов с электронным носителем информации», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве, добавив, что все технические сложности на данный момент уже устранили.

Уточняется, что сейчас документ можно оформить по письменному заявлению через организацию, направляющую гражданина за границу и зарегистрированную в российском министерстве иностранных дел.

Напомним, с 26 августа прием заявлений на оформление загранпаспорта с десятилетним сроком действия прекратили из-за необходимости переформатирования электронного носителя.