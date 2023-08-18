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МИД России внес в стоп-лист более 50 британских граждан
В ответ на агрессивную реализацию Лондоном антироссийского курса Россия расширила список граждан Великобритании, против которых введены ограничения. Информация об этом появилась на сайте МИД страны.
Отмечается, что стоп-лист включены 54 человека — это представители политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса королевства.
Среди них — министр по делам культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер, замминистра обороны Аннабель Голди, прокурор Международного уголовного суда, британец Карим Хан, причастный к выдаче ордера на арест Президента РФ Владимира Путина, руководство британской частной военно-разведывательной компании Prevail Partners (три человека).
«Представители этой компании неоднократно посещали Киев для согласования вопросов подготовки диверсионно-разведывательных групп для последующей отправки в зону боевых действий», — поясняется в сообщении.
Также ограничения введены против корреспондентов британских СМИ, таких как «Би-Би-Си», «Дейли Телеграф». Закрыт въезд в нашу страну представителям руководства занимающихся антироссийской деятельностью пиар-агентств — Института общественных связей, Международной ассоциации связей с общественностью, Ассоциации общественных связей и коммуникаций и пр.
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