МИД России увидел в действиях США провоцирование гонки вооружений

Развитие Соединенными Штатами системы глобальной противоракетной обороны способствует гонке вооружений. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

В интервью РИА Новости дипломат подчеркнула, что наращивание потенциала глобальной ПРО США «может привести и уже приводит к серьезным последствиям в сфере безопасности, нарушает стратегический баланс сил в мире, провоцирует гонку вооружений, в том числе ракетных».

По словам Захаровой, представители России неоднократно обращали внимание на опасности неограниченного развития создаваемой Штатами системы глобальной ПРО. «Однако наши аргументы американцы не воспринимают», — констатировала она.

При этом, по мнению представителя МИД РФ, «попытки представить глобальную ПРО как чисто оборонительный проект — это не более чем дымовая завеса» со стороны США. Она уверена, что американская сторона стремится создать условия для нанесения по противнику первого удара без опасения ответных действий.

Ранее агентство Bloomberg рассказало о планах Пентагона выделить почти 18 млрд долларов на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана. Предполагается создать 31 перехватчик (в том числе десять — для испытаний) и разместить их на Аляске.

В послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин сообщил, что первый полк, вооруженный новыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», встанет на боевое дежурство в 2022 году.