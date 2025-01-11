МИД России: Трампу после Байдена остается «выжженная земля»

Администрация Джо Байдена оставила 47-му лидеру США Дональду Трампу «выжженную землю», введя масштабные санкции против российского энергосектора, заявили в МИД РФ. В ведомстве пояснили, что Трамп, вступив в должность 20 января, не сможет отменить введенные ограничения без одобрения конгресса.

В МИД РФ отметили, что предыдущие попытки Белого дома подорвать экономику России через санкции подорвались. Однако теперь администрация Байдена стремиться максимально затруднить или сделать невозможными любые двусторонние экономические связи, в том числе для американского бизнеса.

«В жертву при этом приносятся интересы как европейских союзников США, принуждаемых переключаться на более дорогие и неустойчивые американские поставки, так и собственного населения, страдающего сейчас от последствий масштабных пожаров в Калифорнии, чьё мнение в отношении повышения цен на топливо, имевшее значение перед ноябрьскими президентскими выборами, когда российские нефтепродукты закупались через посредников, уже можно игнорировать. Соответственно, будущему президенту, который не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, остается «выжженная земля» – в прямом и переносном смысле», - говорится в сообщении.

В МИД заверили, что враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании нашей внешнеэкономической стратегии.

В свою очередь, Россия, как добавили в министерстве, продолжит реализовывать крупные проекты по добыче нефти и газа, а также импортозамещению, оказанию нефтесервисных услуг и строительству АЭС в третьих странах.

«Несмотря на конвульсии в Белом доме и происки русофобского лобби на Западе, пытающегося втянуть мировую энергетику в развязанную США «гибридную войну» против России, наша страна была и остаётся ключевым и надежным игроком на глобальном топливном рынке», - резюмировали в МИД.