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Политика
11 августа 2022  13:37

МИД России: Швейцария не может представлять интересы Украины из-за утраты нейтралитета

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Швейцария не может представлять интересы Украины в России, поскольку присоединилась антироссийским санкциям и таким образом утратила свой нейтральный статус. Об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев.

Швейцария уже давно интересовалась мнением Москвы о возможном представительстве, добавил дипломат. 

«Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов», — подчеркнул Нечаев. 

Он отметил, Берн поддерживает киевский режим и участвует в агрессивной русофобской кампании, которую развернули западные страны и Украина.

Ранее официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер заявил, что его страна готова представлять по просьбе Украины ее дипломатические интересы в России, если Москва даст на это согласие, сообщает ТАСС.

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