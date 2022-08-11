МИД России: Швейцария не может представлять интересы Украины из-за утраты нейтралитета

Швейцария не может представлять интересы Украины в России, поскольку присоединилась антироссийским санкциям и таким образом утратила свой нейтральный статус. Об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев.

Швейцария уже давно интересовалась мнением Москвы о возможном представительстве, добавил дипломат.

«Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов», — подчеркнул Нечаев.

Он отметил, Берн поддерживает киевский режим и участвует в агрессивной русофобской кампании, которую развернули западные страны и Украина.

Ранее официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер заявил, что его страна готова представлять по просьбе Украины ее дипломатические интересы в России, если Москва даст на это согласие, сообщает ТАСС.