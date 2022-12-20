МИД России: Спецтрибунал по Украине станет прикрытием для преступлений Евросоюза

Евросоюз требует создания спецтрибунала по Украине, чтобы скрыть свою причастность к военным преступлениям ВСУ. Поэтому Россию не удивляют подобные предложения и разговоры от делегации ООН, рассказал РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

«Эти страны в своем русофобском запале готовы пойти на открытое нарушение Устава ООН, закрепленных в нем полномочий главных органов этой всемирной организации, на вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений», — подчеркнул представитель ведомства.

Этот замысел абсурден, а решения трибунала не будут иметь никакой юридической силы, заметил Вершинин. «Создание такого „трибунала“, правильнее говорить — псевдотрибунала, без участия нашей страны и ее согласия является юридическим нонсенсом, его „вердикты“, если до них все-таки дойдет, мы никогда не признаем», — полагает он.

Вершинин также напомнил о принятой ранее резолюции Европарламента о признании России спонсором терроризма. Вместо штамповки подобных русофобских текстов Европарламенту стоит уделить внимание действительно важным вопросам, в том числе реальным проблемам стран, входящих в объединение, посоветовал политик.