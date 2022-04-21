МИД России: Спецоперация завершится после устранения угрозы из-за освоения Украины НАТО

Специальная военная операция России завершится, когда угрозы из-за освоения Украины Североатлантическим альянсом будут устранены. Об этом директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук рассказал в интервью ТАСС.

«Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи», — отметил дипломат.

Среди поставленных задач — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами — членами НАТО.

По словам Полищука, спецоперация идет согласно намеченному плану, все ее цели будут достигнуты.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к гражданам сообщил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.