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Политика
21 апреля 2022  07:58

МИД России: Спецоперация завершится после устранения угрозы из-за освоения Украины НАТО

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Специальная военная операция России завершится, когда угрозы из-за освоения Украины Североатлантическим альянсом будут устранены. Об этом директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук рассказал в интервью ТАСС.

«Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи», — отметил дипломат.

Среди поставленных задач — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами — членами НАТО. 

По словам Полищука, спецоперация идет согласно намеченному плану, все ее цели будут достигнуты. 

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к гражданам сообщил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

#спецоперация на Украине
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