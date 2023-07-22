МИД России: Саммит БРИКС в Казани посетит не только нынешняя «пятерка» стран

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Саммит БРИКС, который пройдет в Казани в 2024 году, посетят не только лидеры «пятерки»: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Таким мнением поделился замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он напомнил, что в следующем году председательство в организации перейдет Москве.

«Посмотрим, что принесут предстоящие месяцы в плане определения параметров для расширения БРИКС и сколько лидеров государств приедет к нам в Казань, это вопрос открытый. Думаю, что их будет больше нынешней „пятерки“», — цитирует заместителя министра ТАСС.

Рябков добавил, что участие Президента России Владимира Путина в саммите в ЮАР в формате видеосвязи не является «сигналом об уменьшении внимания» к БРИКС. Наоборот, это свидетельствует о «полной сфокусированности».

Напомним, что на саммите в Йоханнесбурге Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.