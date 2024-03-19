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МИД России рекомендовал Лондону «лучше обратить» внимание на кризис власти в своей стране
Министерство иностранных дел России выразило демарш советнику-посланнику посольства Великобритании в Москве Тому Додда из-за неприемлемых агитационных публикаций диппредставительств королевства на российской территории в период выборов Президента РФ. Заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД подчеркнули, что публикации были выполнены в плакатном стиле и направлены на срыв выборного процесса в новых регионах РФ, и отметили, что такая деятельность абсолютно недопустима и рассматривается Москвой как вмешательство во внутренние дела России и враждебная попытка оказать давление на независимую избирательную систему, повлиять на результаты выборов.
В министерстве акцентировали внимание на том, что выборы Президента РФ, несмотря на агрессивные попытки их дискредитации со стороны Запада, наглядно показали беспрецедентное единство российского народа, поддерживающего действующего главу государства и проводимую им политику.
«Рекомендовано лучше обратить свое внимание на ситуацию в Великобритании, где явно назревает кризис власти», — сказано в заявлении.
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