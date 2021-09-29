МИД России призвал к мерам против немецких СМИ из-за удаления каналов RT на YouTube

Министерство иностранных дел России призвало «компетентные ведомства Российской Федерации» разработать и принять ответные меры в отношении видеохостинга YouTube и немецких СМИ. Таким образом внешнеполитическое ведомство отреагировало на решение администрации социальной сети о блокировке двух каналов немецкой редакции RT.

В блокировке МИД увидел «беспрецедентную информационную агрессию», которая, по мнению дипломатов, была произведена «при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны». Они уверены, что случившееся стало следствием «гласной и негласной поддержки» властей ФРГ и местных СМИ.

«Попытки интернет-гиганта увязать такие вопиющие действия с некими абстрактными „нарушениями внутренних правил сообщества“ в качестве обоснования этого очевидного проявления цензуры и подавления свободы выражения мнений рассматриваться не могут и не будут», — добавили в ведомстве.

В таком контексте Министерство иностранных дел сочло принятие ответных симметричных мер против немецких СМИ в России «не только уместным, но и необходимым». «По итогам рассмотрения обращения телеканала РТ с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга „Ютюб“ и немецких СМИ ответных мер», — заключили в ведомстве.

Ранее YouTube удалил без права восстановления аккаунты двух проектов RT на немецком языке — RT DE и Der Fehlende Part. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала случившееся «настоящей медийной войной» и предложила запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.

В пресс-службе корпорации Google рассказали агентству «Интерфакс», что удалили канал RT DE из-за нарушения правил, вызванного размещением ложной информации о коронавирусе. Лишившись возможности публиковать видео, владельцы канала попытались обойти запрет с помощью Der Fehlende Part. В итоге «оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube», уточнили в компании.