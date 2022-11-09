МИД России пригрозил Болгарии деградацией отношений из-за военной помощи Украине

Решение Болгарии оказывать военную помощь Украине еще более ухудшит ее отношения с Россией. К тому же на Софию ляжет вся полнота ответственности за затягивание и обострение конфликта, многотысячные жертвы среди мирного населения и подрыв безопасности в Европе. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем решение Народного собрания Болгарии об оказании Украине военной и военно-технической поддержки как очередной недружественный выпад в адрес нашей страны, который приведет к дальнейшей деградации и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений», — подчеркнула она.

Захарова напомнила, что на Украине не раз подтверждались ситуации с нелегальным оборотом оружия, поступающего из-за рубежа в рамках военной помощи. В дальнейшем оно может попасть «в руки террористических группировок и бандформирований в многочисленных горячих точках по всему миру». Ответственность за подобные факты теперь будет лежать и на Болгарии.