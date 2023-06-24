МИД России предостерег Запад от попыток использовать ситуацию в стране в своих целях

Российский МИД опубликовал обращение после попытки вооруженного мятежа, в котором предостерег страны Запада использовать ситуацию в стране в своих «русофобских» целях. Мятеж играет на руку внешним врагам, однако любые попытки воспользоваться этим бесперспективны, заявило дипведомство.

«Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом», – говорится в сообщении на сайте МИДа.

Действия мятежников ведомство назвало «авантюристическими устремлениями», отметив, что они нацелены на дестабилизацию ситуации в России и разрушение единства.

В ближайшее время ситуация «найдет свое решение», а все цели и задачи спецоперации будут выполнены, подчеркнул МИД, поблагодарив союзников и зарубежных партнеров за понимание ситуации.

Напомним, что ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев не исключил, что в организации воруженного мятежа в России принимают участие иностранные специалисты, назвав такой сценарий «вполне вероятным». Действия мятежников он охаарактеризовал как «срежисированный госпереворот».