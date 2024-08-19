МИД России: Правоохранители изучают факт пребывания журналистов WP в Судже

Правоохранительные органы изучают факт пребывания журналистов Washington Post в городе Судже Курской области. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Американская газета опубликовала статью о ситуации в российском городе, в которой рассказывается, что корреспонденты издания попали на территорию в сопровождении ВСУ.

«Российские правоохранительные органы изучают фактологию в связи с действиями американских журналистов», — цитирует Захарову ТАСС.

Ранее также из-за незаконного проникновения журналистов итальянской государственной телерадиокомпании RAI в российский регион для освещения атаки украинских боевиков в МИД России вызвали посла Италии Чечилию Пиччони. Ей выразили решительный протест.