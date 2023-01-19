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Официальная хроника
19 января 2023  16:48

МИД России ответил на призыв ЕЕК к Лаврову извиниться за слова о «русском вопросе»

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Москву не волнует мнение Европейского еврейского конгресса. Эта организация себя дискредитировала, поскольку игнорировала рост антисемитизма и героизацию нацизма на Украине. Об этом заявили в МИД России, комментируя призыв конгресса к министру иностранных дел Сергею Лаврову извиниться за сравнение «еврейского вопроса» с «русским».

«Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Они отметили, что конгресс «сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом». В министерстве резюмировали, что данная структура дискредитировала себя на этом направлении, передает ТАСС.

На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году Сергей Лавров сравнил работу Вашингтона по созданию коалиции для противостояния Москве с действиями Наполеона и Адольфа Гитлера. 

«Сейчас США организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей — окончательного решения „русского вопроса“, — заявил министр. — Так же, как Гитлер хотел окончательно решить „еврейский вопрос“, сейчас, если вы почитаете западных политиков, <...> они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение».

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